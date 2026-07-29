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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw gerät auf der Autobahn 29 in Brand +++ Fahrer und Beifahrer bleiben unverletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 28. Juli 2026, gegen 22:30 Uhr, geriet auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Oldenburg im Bereich der Gemeinde Hatten ein Pkw in Brand.

Ein 37-jähriger Mann aus Oldenburg bemerkte während der Fahrt mit seinem Volkswagen eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum und lenkte das Fahrzeug auf den Seitenstreifen. Dort schlugen kurze Zeit später Flammen aus dem Motorraum. Der Fahrer sowie sein 33-jähriger Beifahrer konnten den Pkw rechtzeitig und unverletzt verlassen und verständigten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen der Motorraum und der Innenraum des Fahrzeugs bereits in Vollbrand. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Oldenburg auf der Autobahn 29 vorübergehend voll gesperrt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Sandkrug war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Zudem unterstützte die Berufsfeuerwehr Oldenburg den Einsatz mit sechs Einsatzkräften.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein technischer Defekt kann nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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