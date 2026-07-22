Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrer eines Sattelzugs auf der Autobahn 28 gestoppt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 08:25 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer einen in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn konnten das Fahrzeug stoppen und kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung des 43-jährigen Fahrers aus Budynek.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das Amtsgericht Oldenburg die Beschlagnahme des Führerscheins des 43-Jährigen an. Darüber hinaus wurde die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung angeordnet.

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