Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Präventionshinweis der Polizei: Vorsicht beim Ankauf von Goldwaren und anderen Wertsachen

Delmenhorst (ots)

In der Vergangenheit kam es nicht nur landesweit, sondern auch im Landkreis Wesermarsch wiederholt zu Straftaten im Zusammenhang mit dem Ankauf von Schmuck, Goldwaren, Pelzen und anderen Wertgegenständen.

Der Ankauf wird durch die Täterschaft zuvor mit bebilderten Flyern oder Anzeigen in Zeitungen beworben. Nach der Kontaktaufnahme durch Interessierte werden Hausbesuche vereinbart.

Die Polizei warnt vor solchen Angeboten und bittet um besondere Vorsicht. Die angebotenen Ankaufspreise weichen deutlich vom tatsächlichen Wert der Gegenstände ab. Ziel und Masche der Täterschaft ist es, über massiv erzeugten Zeitdruck und dominantes/dreistes Auftreten die Eigentümer zu einem schnellen, unüberlegten Verkauf unter Wert zu bewegen.

Insbesondere bei Hausbesuchen besteht das Risiko, dass es zu weiteren Diebstählen kommt. In der Vergangenheit wurden Fälle bekannt, bei denen nach solchen Terminen deutlich mehr Wertgegenstände fehlten, als tatsächlich verkauft worden waren.

Die Polizei rät:

- Seien Sie bei Angeboten zum Ankauf von Wertgegenständen grundsätzlich misstrauisch. - Verkaufen Sie nur Gegenstände, deren Wert Sie kennen und die Sie tatsächlich veräußern möchten. - Informieren Sie sich vor dem Verkauf über den tatsächlichen Wert der Gegenstände. - Lassen Sie unbekannte Personen nicht unbeaufsichtigt in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. - Ziehen Sie bei Unsicherheit Angehörige oder Vertrauenspersonen hinzu.

Die Täter richten ihre Angebote häufig gezielt an ältere Menschen. Neben dem Ankauf von Schmuck und Gold werden auch andere Dienstleistungen angeboten, beispielsweise der Ankauf von Antiquitäten, Goldzähnen oder Möbeln sowie die Reinigung von Teppichen.

Die Polizei bittet darum, verdächtige Angebote oder Personen frühzeitig zu melden und Angehörige entsprechend zu sensibilisieren.

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