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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

L1095/ Schleiz (ots)

Am Dienstag, dem 23.06.2026, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 1095 bei Schleiz ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Audi (Limousine, auswärtiges Kennzeichen) die Landesstraße 1095/ Schleiz von der Industriestraße kommend in Richtung BAB 9. Aus bislang ungeklärter Ursache führte der Fahrer bzw. die Fahrerin eine Vollbremsung durch und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer musste daraufhin stark abbremsen und ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam es aufgrund der eingeleiteten Bremsmanöver zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen, die sich hinter dem eigentlichen Unfallverursacher befanden. Der genaue Unfallhergang sowie der Zusammenhang der einzelnen Kollisionen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der bislang unbekannte Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er bog nach einem Wendemanöver fluchtartig in die Industriestraße ab und entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Audi beziehungsweise zum Ablauf der einzelnen Unfallbeteiligungen machen können, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 4310 (Vorgangsnummer 0156766 ) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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