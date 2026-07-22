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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auffahrunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss in Delmenhorst +++ Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Annenheider Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Mann aus Delmenhorst mit einem Pkw Opel die Annenheider Straße in Richtung Brendelweg. Dahinter fuhr ein 49-jähriger Delmenhorster mit einem Pkw Kia in gleicher Richtung.

An der Einmündung Annenweg musste der vorausfahrende Opel aufgrund einer rot zeigenden Ampelanlage anhalten. Der nachfolgende Kia-Fahrer fuhr auf das wartende Fahrzeug auf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 49-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,5 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das Amtsgericht Oldenburg die Beschlagnahme des Führerscheins des 49-jährigen Kia-Fahrers an. Der Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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