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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw mit gefälschten Kennzeichen auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten kontrolliert +++ Diverse Verstöße festgestellt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 18. Juli 2026, gegen 7:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw, der auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs und des Pkw-Fahrers auf einem Parkplatz zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Dreieck Ahlhorner deckten sie diverse Verstöße auf.

Am Pkw befanden sich Kennzeichen, die nicht für diesen ausgegeben waren. Zudem waren die Kennzeichen so manipuliert, dass sie eine ordnungsgemäße Zulassung vortäuschen sollten. Weiterführende Ermittlungen zum Pkw-Fahrer ergaben, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten stellten die Kennzeichen als Beweismittel sicher und behielten die Fahrzeugschlüssel ein.

Gegen den 21-jährigen Mann aus Dänemark wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- sowie Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem nicht zugelassenen Pkw wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/9316-0
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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