Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 81-jähriger Vermisster aus Dietzhölztal aufgefunden

Gießen (ots)

Der seit Sonntag, 14. Juni 2026 gg. 15.00 Uhr vermisste 81-jährige aus Dietzhölztal konnte aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu entfernen.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

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