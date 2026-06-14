Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 81-jähriger Vermisster aus Dietzhölztal aufgefunden
Gießen (ots)
Der seit Sonntag, 14. Juni 2026 gg. 15.00 Uhr vermisste 81-jährige aus Dietzhölztal konnte aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu entfernen.
C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)
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