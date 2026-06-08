Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen gesucht nach Pkw-Brand in Stadland

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am späten Sonntagabend, 07. Juni 2026, ein VW-Kastenwagen im Neuer Landweg in Brand geraten und vollständig ausgebrannt.

Gegen 23:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Fahrzeug alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Stadland war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen.

Am Fahrzeug sowie im unmittelbaren Umfeld des Brandortes wurden keine Personen angetroffen. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei Nordenham hat den VW Kastenwagen sichergestellt und die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung eingeleitet.

Zur Klärung der Brandursache sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Neuer Landwegs beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/2694-0 entgegen.

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