Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Uhlhorner Straße in Dötlingen ist am frühen Sonntagmorgen, 07. Juni 2026, eine 22-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.

Die Frau aus Dötlingen befuhr gegen 03:30 Uhr mit einem VW die Uhlhorner Straße in Richtung Bundesstraße 213. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell