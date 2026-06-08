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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Gemeindehaus +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 06. Juni 2026, 13:05 Uhr, bis Sonntag, 07. Juni 2026, 08:15 Uhr, kam es in der Lutherstraße in Delmenhorst zu einem Einbruch in die evangelisch-lutherische Kirchenverwaltung.

Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zum Gemeindehaus der Kirche. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume, durchwühlten diverse Schränke und brachen mehrere Türen auf.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lutherstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter 04221/ 1559-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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