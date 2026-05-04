Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Massiver Innenangriff verhindert Dachstuhlvollbrand

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Unterreichenbach (ots)

Heute gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Küchenbrand im Dachgeschoss eines Wohngebäudes. In der Folge griff das Feuer auf Teile des Dachstuhls über. Durch einen schnellen und massiven Innenangriff der eingesetzten Feuerwehren aus Unterreichenbach und Schömberg konnten der Küchenbrand sowie die betroffenen Teile des Dachstuhls zügig gelöscht werden. Um versteckte Glutnester abzulöschen und eine weitere Brandausbreitung zu verhindern, musste die Dachhaut im betroffenen Bereich teilweise geöffnet werden. Ein Übergreifen auf den gesamten Dachstuhl konnte durch das gezielte und schnelle Vorgehen (Innenangriff + Dachhaut öffnen) erfolgreich verhindert werden. Die Feuerwehren aus Unterreichenbach und Schömberg waren mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

Der Kreisbrandmeister Bernd Meyer unterstützte die Einsatzleitung vor Ort. Neben den Feuerwehren waren auch der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, die Polizei sowie das OV-Bereitstellungsmodul Brand im Einsatz. Zusätzlich kamen das Modul Drohne sowie das Hygienemodul der Feuerwehr Schömberg zum Einsatz.

Zur Brandursache sowie zur genauen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

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