Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand auf der Mülldeponie in der Bauerschaft Bargloy +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Auf dem Gelände des Wertstoffhofes in der Bauerschaft Bargloy bei Wildeshausen ist am vergangenen Wochenende ein Bürocontainer durch ein Feuer vollständig zerstört worden. Die Polizei Wildeshausen geht derzeit davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich die Tat zwischen Samstag, 6. Juni, 13:30 Uhr, und Sonntag, 7. Juni, 10:30 Uhr, ereignet haben. Als der Brand entdeckt wurde, war das Feuer bereits erloschen. Der betroffene Bürocontainer war zu diesem Zeitpunkt vollständig ausgebrannt.

Zu einem Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude oder Einrichtungen auf dem Gelände kam es nicht. Verletzt wurde glücklicherweise auch niemand.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen rückte mit 14 Einsatzkräften aus und führte Nachlöscharbeiten durch.

Der Brandort wurde anschließend von der Polizei Wildeshausen beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mülldeponie beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04331/ 9410 zu melden.

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