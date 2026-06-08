Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ERGÄNZUNG zur ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG des vermissten Gerd P. aus Kirchhatten (Landkreis Oldenburg)+++ Lichtbilder eingestellt

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Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wildeshausen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 72-jährigen Gerd P. aus Kirchhatten. Der Mann wird seit Freitag, 05. Juni 2026, vermisst.

Zur Unterstützung der Fahndung werden nun zwei aktuelle Bilder veröffentlicht. Besonders hervorzuheben ist, dass der Vermisste vermutlich mit einem blauen, dreirädrigen Elektro-Aufsitzrollator unterwegs ist.

Wer eine Person mit einem solchen Fahrzeug bemerkt oder den Vermissten gesehen hat, wird gebeten, umgehend die Polizei zu informieren.

Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegen.

+++ Fahndung vom 07.06.2026, 16:55 Uhr +++

Landkreis Oldenburg: Hatten/Kirchhatten - Suche nach einem vermissten 72-Jährigen

Seit Freitag, den 05.06.2026, gegen 17:00 Uhr, wird der 72-Jährige Gerd P. aus Kirchhatten vermisst. Er ist aus einer Seniorenresidenz in Hatten abgängig und momentan unbekannten Aufenthaltes. Derzeit kann aufgrund der Gesamtumstände nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr P. in einer hilflosen Lage befindet. Herr P. ist ca. 184 cm groß, schlank, hat ganz kurze dunkle Haare, trägt eine Brille, und ist vermutlich mit einer Jeans und einer Art Regenjacke bekleidet. Er ist mit einem blauen, dreirädrigen Elektro-Aufsitzrollator unterwegs.

Am Samstag, den 06.06.2026, wurde am Ufer des Tweelbäker Sees in Oldenburg durch einen Spaziergänger ein Rucksack gefunden, dessen Inhalt dem Vermissten zugeordnet werden konnte.

Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden durchgeführt. Im Einsatz waren ein Polizeihubschrauber, sowie zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, der DLRG, und des Deutschen Roten Kreuzes. Die Suche auf dem See und im Nahbereich wurde zum Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen, ohne dass der Vermisste aufgefunden, oder sich weitere Anhaltspunkte auf den Aufenthaltsort des Vermissten ergaben.

Weitere Suchmaßnahmen durch Polizeikräfte im Verlaufe des Sonntages verliefen bisher ergebnislos. Die Polizei bittet nunmehr um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Herrn P. gesehen hat, oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, meldet dies bitte bei der Polizei über 110 oder der örtlichen Polizeidienststelle in Wildeshausen unter der Rufnummer 04431-9410.

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