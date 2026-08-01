Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Geestland

Cuxhaven (ots)

Lintig. Am gestrigen Freitag (31.07.2026), gegen 13:43 Uhr, kam es im Bereich der Industriestraße/Kanalhütte im Bereich der Ortschaft Lintig zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Beteiligte übersieht hierbei den vor ihr verlangsamenden Pkw Volvo eines 73-jährigen Beteiligten, welcher vor einer Einmündung verlangsamt hatte, um in dieser zu drehen. Sie fährt nahezu ungebremst auf den Pkw auf und wird leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden befindet sich im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich.

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BAB27/Wurster Nordseeküste. Am heutigen Samstag (01.08.2026), gegen 04:59 Uhr, kam es im Bereich der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde. Den Angaben nach ereignete sich der Verkehrsunfall bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit und möglicherweise im Zusammenhang mit geplatzten Reifen. Bei dem Verkehrsunfall wurden mehrere Teile der Schutzbeplankung als auch das Fahrzeug selbst, ein Mercedes, beschädigt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Außerhalb des Fahrzeugs wurden zwei männliche Personen im Alter von 22 und 23 Jahren angetroffen. Beide waren alkoholisiert. Da sich die Fahrzeugführereigenschaft vor Ort nicht eindeutig klären ließ, wurde die Blutentnahme bei beiden Personen angeordnet und weitere Maßnahmen zur Spurensicherung durchgeführt. Der entstandene Sachschaden dürfte im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Zum Zwecke von Reinigungsarbeiten wurde der Hauptfahrstreifen zeitweise gesperrt.

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BAB27/Hagen. Am heutigen Samstag (01.08.2026), gegen 06:40 Uhr, kam es im Bereich der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel. Der 35-jährige Fahrzeugführer aus Bremen stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab über 1 Promille, weshalb auch bei ihm die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Am Fahrzeug sowie an der Schutzbeplankung entsteht Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Und das Fahrzeug ein Ford mittels Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt.

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Bremerhaven/BAB27. Am Freitag, den 31.07.2026 kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland einen 21-jährigen Bremerhavener, der zuvor die Autobahn 27 befahren hatte. Bei der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein freiwilliger Urinvortest bestätigte dies. Es wurde daher die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt mit dem VW untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

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Bremerhaven/BAB27. Am Freitag, den 31.07.2026, wurde der Polizei ein liegengebliebenes Fahrzeug kurz vor der Baustelle Bremerhaven Wulsdorf gemeldet. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die 40-jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein freiwilliger Urinvortest bestätigte dies, sodass auch bei ihr die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Der liegengebliebene BMW musste mittels Abschleppdienst von der Autobahn entfernt werden.

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