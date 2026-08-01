Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert auf E-Scooter

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Samstag, den 01.08.2026, gegen 00:24 Uhr, wurde ein 33-jähriger Cuxhavener, die Marienstraße befahrend, durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes angehalten und kontrolliert, nachdem dieser zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der Grund für diese Fahrweise stellte sich nach einem durchgeführten Atemalkoholtest heraus, welcher deutlich oberhalb der 1,1 Promillegrenze lag. Der 33-jährige muss sich nunmehr einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr stellen.

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