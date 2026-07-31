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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der L135 gesucht

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am Donnerstag, 30. Juli 2026, kam es gegen 16:25 Uhr auf der Landesstraße 135 zwischen Dorfhagen und Hoope zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer eines Pkw einen vorausfahrenden Pkw sowie einen davor fahrenden Lkw und ein landwirtschaftliches Gespann. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es während des Überholvorgangs zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin des beteiligten Lkw gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04706 9480 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Britta Schumann
Telefon: 04721/573-104
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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