Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Cuxhaven: Seniorin wird Opfer eines Schockanrufs - Polizei warnt erneut vor perfider Betrugsmasche

Cuxhaven (ots)

Eine 85-jährige Frau aus Cuxhaven ist am Mittwoch (29.07.2026) Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Bislang unbekannte Täter erbeuteten hierbei 42.500 Euro Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Seniorin gegen 13:15 Uhr einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Im weiteren Verlauf des Gesprächs setzten die Täter die Frau massiv unter Druck und behaupteten, zur Abwendung einer Haft sei kurzfristig eine hohe Geldsumme als angebliche Kaution erforderlich.

In der Sorge um ihre Tochter übergab die Geschädigte das Bargeld kurze Zeit später an eine unbekannte Person, die es an ihrer Wohnanschrift entgegennahm. Erst im Nachhinein wurde der Betrug erkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwoch zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721 573-0 zu melden.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Kriminelle erzeugen am Telefon gezielt Angst und enormen Zeitdruck, um ihre Opfer zu unüberlegten Entscheidungen zu bewegen. Polizei, Staatsanwaltschaften oder Gerichte verlangen niemals die Zahlung einer Kaution oder die Übergabe von Bargeld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Wer einen solchen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und die angeblich betroffenen Angehörigen unter den bekannten Rufnummern kontaktieren. Ziehen Sie im Zweifel Vertrauenspersonen hinzu und verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen und Bekannten über diese Betrugsform. Aufklärung ist der beste Schutz.

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