Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erneut Diebstähle von Krafträdern am Freibad

Zeugensuche

Gangelt (ots)

Vor dem Freibad stahlen Unbekannte am Montag (22. Juni) zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr zwei Krafträder der Marke Aprilia, an denen ein Geilenkirchener (GK-) beziehungsweise ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Die Flucht der Täter mit dem Kraftrad mit Geilenkirchener Kennzeichen in Fahrtrichtung Mindergangelt konnte gegen 18.30 Uhr beobachtet werden. Ein Täter war etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, zirka 18 bis 21 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hatte lange braune Locken und einen dunklen Teint. Sein Begleiter war mit einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Weste bekleidet, trug eine graue Bauchtasche und hatte einen auffälligen Ziegenbart. Zeugenhinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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