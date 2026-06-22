Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Erkelenz-Gerderath: Lauerstraße (BTM) - Erkelenz-Schwanenberg: Lindches Weg (BTM) - Hückelhoven-Ratheim: Vennstraße (Alkohol) - Wassenberg: Gladbacher Straße (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Selfkant-Süsterseel: Karl-Arnold-Straße - Übach-Palenberg-Scherpenseel: Heerlener Straße - Hückelhoven: Roermonder Straße - Wassenberg: Gladbacher Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

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