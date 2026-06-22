POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wassenberg-Birgelen (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (19. Juni) und Samstagmorgen (20. Juni) öffneten Unbekannte mindestens vier Pkw und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen. In zwei Fällen erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen eine Sonnenbrille, Werkzeug sowie eine Handtasche mit Portmonee. Die Tatorte lagen in den Straßen Am Steg, Oberer Weg und Krummer Weg. Rückfragen bitte an: ...

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