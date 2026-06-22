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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wassenberg-Birgelen (ots)

In der Straße Auf dem Leineweber gelangten Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Tat ereignete sich am 20. Juni (Samstag) zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 22.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Mehrere Fahrzeuge geöffnet

    Wassenberg-Birgelen (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (19. Juni) und Samstagmorgen (20. Juni) öffneten Unbekannte mindestens vier Pkw und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen. In zwei Fällen erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen eine Sonnenbrille, Werkzeug sowie eine Handtasche mit Portmonee. Die Tatorte lagen in den Straßen Am Steg, Oberer Weg und Krummer Weg. Rückfragen bitte an: ...

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  • 22.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

    Hückelhoven-Kleingladbach (ots) - Eine unbekannte Person verschaffte sich in der Jahnstraße Zutritt in ein Firmenfahrzeug und entwendete hieraus mehrere Werkzeuge. Die Tat ereignete sich am frühen Montagmorgen (22. Juni) gegen 4.10 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 22.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch

    Geilenkirchen-Honsdorf (ots) - Zwischen 14.30 Uhr und 19.45 Uhr verschafften sich Einbrecher am Samstag (20. Juni) in der Straße Honsdorf gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut und entkamen mit Schmuck und Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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