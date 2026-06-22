POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Wassenberg-Birgelen (ots)
In der Straße Auf dem Leineweber gelangten Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Tat ereignete sich am 20. Juni (Samstag) zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr.
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