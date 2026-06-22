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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fahrzeuge geöffnet

Wassenberg-Birgelen (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (19. Juni) und Samstagmorgen (20. Juni) öffneten Unbekannte mindestens vier Pkw und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen. In zwei Fällen erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen eine Sonnenbrille, Werkzeug sowie eine Handtasche mit Portmonee. Die Tatorte lagen in den Straßen Am Steg, Oberer Weg und Krummer Weg.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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