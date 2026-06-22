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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Geilenkirchen-Honsdorf (ots)

Zwischen 14.30 Uhr und 19.45 Uhr verschafften sich Einbrecher am Samstag (20. Juni) in der Straße Honsdorf gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut und entkamen mit Schmuck und Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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