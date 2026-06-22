POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Geilenkirchen-Honsdorf (ots)
Zwischen 14.30 Uhr und 19.45 Uhr verschafften sich Einbrecher am Samstag (20. Juni) in der Straße Honsdorf gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut und entkamen mit Schmuck und Bargeld.
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