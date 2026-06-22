POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Kreis Heinsberg (ots) - Wegberg Am 21.06.202026 gegen 18:30 Uhr kam es an der Kreuzung Harbecker Straße / Grenzlandring zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte ein ein 72 jähriger Fahrzeugführer aus Mönchengladbach nach links auf die Harbecker Straße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 37 jährigen Kradfahrer aus dem Rhein-Kreis Neuss ...

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