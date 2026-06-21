Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wegberg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Krad

Kreis Heinsberg (ots)

Wegberg

Am 21.06.202026 gegen 18:30 Uhr kam es an der Kreuzung Harbecker Straße / Grenzlandring zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte ein ein 72 jähriger Fahrzeugführer aus Mönchengladbach nach links auf die Harbecker Straße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 37 jährigen Kradfahrer aus dem Rhein-Kreis Neuss und es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Düsseldorf zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Grenzlandring im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.

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