Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeuge der Feuerwehr Ziel von Straftätern

Übach-Palenberg / Wassenberg (ots)

Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr, die in Übach-Palenberg-Scherpenseel an der Grotenrather Straße und in Wassenberg-Ophoven an der Schützenstraße standen, wurden zwischen 16 Uhr am Mittwoch (17. Juni) und 13 Uhr am Donnerstag (18. Juni) aufgebrochen. Aus einem Fahrzeug wurden drei Kanister mit Kraftstoff entwendet. Nach ersten Erkenntnissen wurde im zweiten Fall nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Taten aufgenommen.Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den beiden Taten in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig sind je nach Tatort das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen oder das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, beide erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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