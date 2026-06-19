PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeuge der Feuerwehr Ziel von Straftätern

Übach-Palenberg / Wassenberg (ots)

Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr, die in Übach-Palenberg-Scherpenseel an der Grotenrather Straße und in Wassenberg-Ophoven an der Schützenstraße standen, wurden zwischen 16 Uhr am Mittwoch (17. Juni) und 13 Uhr am Donnerstag (18. Juni) aufgebrochen. Aus einem Fahrzeug wurden drei Kanister mit Kraftstoff entwendet. Nach ersten Erkenntnissen wurde im zweiten Fall nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Taten aufgenommen.Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den beiden Taten in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig sind je nach Tatort das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen oder das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, beide erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Bauwagen und Lagerraum aufgebrochen

    Wassenberg-Ophoven (ots) - Unbekannte Täter hebelten einen Bauwagen sowie einen Container auf einer Baustelle an der Marienstraße auf. Sie entwendeten daraus Baumaterialien sowie Werkzeuge. Die Tat wurde in der Nacht zum 18. Juni (Donnerstag) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 09:05

    POL-HS: Einsätze durch Unwetter in der vergangenen Nacht

    Kreis Heinsberg (ots) - Aufgrund der Unwetter der vergangenen Nacht kam es vermehrt zu Einsätzen der Polizei. Die Beamten wurden unter anderem gegen 1.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreisstraße 2 bei Isenbruch gerufen, wo ein Fahrzeug gegen einen umgestürzten Baum geprallt war. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. In Wassenberg stürzte an der Straße Auf dem Taubenkamp ein Baum auf zwei parkende Pkw. Das ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 09:02

    POL-HS: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und elektrischem Krankenfahrstuhl

    Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Am Donnerstag, 18. Juni, ereignete sich gegen 7.50 Uhr, an der Jacobastraße ein Verkehrsunfall, bei dem der 92-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhls verletzt wurde. Der Mann versuchte offenbar in Höhe der Jägerstraße die Jacobastraße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Linienomnibus. Der 41-jährige Busfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren