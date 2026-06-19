Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einsätze durch Unwetter in der vergangenen Nacht

Kreis Heinsberg (ots)

Aufgrund der Unwetter der vergangenen Nacht kam es vermehrt zu Einsätzen der Polizei. Die Beamten wurden unter anderem gegen 1.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreisstraße 2 bei Isenbruch gerufen, wo ein Fahrzeug gegen einen umgestürzten Baum geprallt war. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. In Wassenberg stürzte an der Straße Auf dem Taubenkamp ein Baum auf zwei parkende Pkw. Das wurde gegen 3 Uhr in der Nacht festgestellt. Gegen 6.12 Uhr wurde bekannt, dass in der Nacht ein Bauzaun an der Suestrastraße im Selfkant auf ein parkendes Fahrzeug gestürzt war. Zudem gab es mehrere Einsätze, weil aufgrund des Unwetters Bäume und Äste auf der Fahrbahn lagen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei keine weiteren Personen verletzt.

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