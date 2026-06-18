POL-HS: Fahrzeug aufgebrochen
Heinsberg-Schafhausen (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem an der Kuhlertstraße parkenden Fahrzeug. Sie durchwühlten das Kfz komplett. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht sicher fest. Die Tat ereignet sich zwischen 19.30 Uhr am Dienstag (16. Juni) und 18.30 Uhr am Mittwoch (17. Juni).
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