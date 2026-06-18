POL-HS: Fahrzeug aufgebrochen

Übach-Palenberg (ots) - Am 17. Juni (Mittwoch), gegen 18.40 Uhr, wurde ein 27-jähriger Mann aus Düren bei einem Verkehrsunfall am Rathausplatz in Übach-Palenberg verletzt. Zuvor war er nach ersten Erkenntnissen auf der Straße Rathausplatz in Richtung Dammstraße gefahren. Dabei war er nach Zeugenangaben sehr schnell unterwegs. Als er sein Motorrad abbremsen wollte, fuhr er gegen einen Bordstein und wurde vom Sitz ...

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