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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und elektrischem Krankenfahrstuhl

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni, ereignete sich gegen 7.50 Uhr, an der Jacobastraße ein Verkehrsunfall, bei dem der 92-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhls verletzt wurde. Der Mann versuchte offenbar in Höhe der Jägerstraße die Jacobastraße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Linienomnibus. Der 41-jährige Busfahrer war aus Richtung Hückelhoven kommend in Richtung Ratheim unterwegs. Durch den Aufprall zog sich der Senior leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Auch der Busfahrer verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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