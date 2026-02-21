PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Ruhestörung

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, um 22:19 Uhr waren Polizeibeamte anlässlich einer Ruhestörung in einem Wohnhaus an der Burgsteinfurter Straße in Gelsenkirchen eingesetzt. Im Rahmen dieses Einsatzes sollten die Personalien eines alkoholisierten 29-jährigen Gelsenkircheners festgestellt werden. Dieser verweigerte jedoch die Angabe und verhielt sich von Beginn an aggressiv. Als er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, baute er sich aggressiv und in kampfbereiter Position auf. Als er durch die Polizeibeamten ergriffen wurde, sperrte er sich zunächst und versetzte dann einem der einschreitenden Beamten einen Kopfstoß gegen dessen Gesicht. Der aggressive Mann konnte nur mit erheblichem Kraftaufwand zu Boden gebracht und fixiert werden. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Auch auf dem Transport zum Polizeigewahrsam versuchte er immer wieder die Polizeibeamten anzugreifen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Ein Beamter wurde durch den Kopfstoß leicht verletzt, verblieb aber dienstfähig.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

