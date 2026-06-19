POL-HS: Bauwagen und Lagerraum aufgebrochen
Wassenberg-Ophoven (ots)
Unbekannte Täter hebelten einen Bauwagen sowie einen Container auf einer Baustelle an der Marienstraße auf. Sie entwendeten daraus Baumaterialien sowie Werkzeuge. Die Tat wurde in der Nacht zum 18. Juni (Donnerstag) begangen.
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