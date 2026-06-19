POL-HS: Bauwagen und Lagerraum aufgebrochen

Kreis Heinsberg (ots) - Aufgrund der Unwetter der vergangenen Nacht kam es vermehrt zu Einsätzen der Polizei. Die Beamten wurden unter anderem gegen 1.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreisstraße 2 bei Isenbruch gerufen, wo ein Fahrzeug gegen einen umgestürzten Baum geprallt war. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. In Wassenberg stürzte an der Straße Auf dem Taubenkamp ein Baum auf zwei parkende Pkw. Das ...

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