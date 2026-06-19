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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bauwagen und Lagerraum aufgebrochen

Wassenberg-Ophoven (ots)

Unbekannte Täter hebelten einen Bauwagen sowie einen Container auf einer Baustelle an der Marienstraße auf. Sie entwendeten daraus Baumaterialien sowie Werkzeuge. Die Tat wurde in der Nacht zum 18. Juni (Donnerstag) begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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