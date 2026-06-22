POL-HS: Diebstähle von Krafträdern am Freibad

Übach-Palenberg / Wassenberg (ots) - Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr, die in Übach-Palenberg-Scherpenseel an der Grotenrather Straße und in Wassenberg-Ophoven an der Schützenstraße standen, wurden zwischen 16 Uhr am Mittwoch (17. Juni) und 13 Uhr am Donnerstag (18. Juni) aufgebrochen. Aus einem Fahrzeug wurden drei Kanister mit Kraftstoff entwendet. Nach ersten Erkenntnissen wurde im zweiten Fall nichts entwendet. Die ...

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