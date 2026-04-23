Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Verletzter Fahrradfahrer - Polizei bittet um Mithilfe + Unfall im Begegnungsverkehr + BMW beschädigt

Giessen (ots)

Marburg: Verletzter Fahrradfahrer - Polizei bittet um Mithilfe

Gestern (22. April) kam es gegen 17.30 Uhr nahe des Universitätsklinikums Marburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Eine bislang unbekannte Person war mit einem weißen Kombi "Auf den Lahnbergen" unterwegs und bog gegen 17.30 Uhr nach links in Richtung Conradistraße ab. Hierbei überquerte der Pkw die Fahrbahn, auf der der 67-jährige Fahrradfahrer unterwegs war. Den Angaben zufolge bog der Pkw ab, ohne auf den Mann auf dem Fahrrad zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte dieser eine Vollbremsung und stürzte. Die Person am Steuer des weißen Kombis setzte ihre Fahrt fort. Ob diese den Sturz bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Die Polizei in Marburg sucht Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf die Person am Steuer sowie den weißen Kombi mit roter Aufschrift geben können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter (06421) 4060 zu melden.

Marburg-L3092: Unfall im Begegnungsverkehr

Gestern Morgen (22. April) gegen 6.45 Uhr kam es auf der Landesstraße 3092 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 51-jähriger Fahrer war mit seinem weißen Dacia Logan in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs, als ihm in Höhe der Feuerwehr der Behringwerke ein roter Kleinwagen entgegenkam. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Die bislang unbekannte Person am Steuer des Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Teile des Spiegelgehäuses konnten an der Unfallstelle aufgefunden werden. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den roten Kleinwagen und dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegengenommen.

Kirchhain: BMW beschädigt

Einen Sachschaden von knapp 1.000 Euro an einem 5er BMW verursachte ein Unbekannter. Der Pkw stand zwischen Dienstag (21. April) 17 Uhr und Mittwoch (22. April) 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlgasse, als der Täter mutmaßlich einen Stein auf die Windschutzscheibe warf. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell