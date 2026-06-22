POL-HS: Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet
Hückelhoven-Kleingladbach (ots)
Eine unbekannte Person verschaffte sich in der Jahnstraße Zutritt in ein Firmenfahrzeug und entwendete hieraus mehrere Werkzeuge. Die Tat ereignete sich am frühen Montagmorgen (22. Juni) gegen 4.10 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell