POL-HS: Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Gangelt (ots) - Vom Freibadparkplatz stahlen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende am Samstagnachmittag (20. Juni) zwischen 14 Uhr und 18 Uhr ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio sowie am Sonntag (21. Juni) zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr ein Leichtkraftrad der Marke Husqvarna, an dem ein Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

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