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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reh verursacht Wildunfall auf der Landstraße

Jena (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am späten Donnerstagabend auf der Landstraße 2308 zwischen Nennsdorf und Ammerbach. Gegen 23:00 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Strecke, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte eine Kollision mit dem Wildtier nicht mehr verhindert werden. Das Reh wurde durch den Zusammenstoß tödlich verletzt und verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstanden typische Schäden eines Wildunfalls. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf und informierte den zuständigen Jagdausübungsberechtigten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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