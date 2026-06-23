POL-HS: Feuerlöscher im Autohaus geleert

Kreis Heinsberg (ots) - Die Sommerferien stehen kurz bevor und viele Menschen starten mit Wohnmobil oder Wohnwagen in den Urlaub. Gewicht, Ladung, Diebstahlschutz: Damit die Reise möglichst sicher verläuft, bieten der Verkehrsdienst und die Kriminalprävention der Polizei Heinsberg am Freitag, 3. Juli, zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, eine gemeinsame Präventionsaktion ...

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