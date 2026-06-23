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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feuerlöscher im Autohaus geleert

Heinsberg (ots)

Zwischen dem 20. Juni (Samstag), 17 Uhr und dem 21. Juni (Sonntag), 18 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt in ein an der Industriestraße gelegenes Autohaus und sprühten mit einem Feuerlöscher den Innenraum sowie die darin befindlichen Pkw ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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