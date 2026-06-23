POL-HS: Feuerlöscher im Autohaus geleert
Heinsberg (ots)
Zwischen dem 20. Juni (Samstag), 17 Uhr und dem 21. Juni (Sonntag), 18 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt in ein an der Industriestraße gelegenes Autohaus und sprühten mit einem Feuerlöscher den Innenraum sowie die darin befindlichen Pkw ein.
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