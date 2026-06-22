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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Startklar in die Ferien: Polizei gibt Tipps für eine sichere Urlaubsreise

Kreis Heinsberg (ots)

Die Sommerferien stehen kurz bevor und viele Menschen starten mit Wohnmobil oder Wohnwagen in den Urlaub. Gewicht, Ladung, Diebstahlschutz: Damit die Reise möglichst sicher verläuft, bieten der Verkehrsdienst und die Kriminalprävention der Polizei Heinsberg am Freitag, 3. Juli, zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, eine gemeinsame Präventionsaktion rund um das Thema "Sicher in den Urlaub" an. Die Aktion findet auf dem Parkplatz neben der Polizeiwache Heinsberg statt (Carl-Severing-Straße 1, 52525 Heinsberg).

Im Mittelpunkt stehen praktische Tipps rund um die Sicherheit von Reisenden. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, ihr Wohnmobil oder ihren Wohnwagen wiegen zu lassen und mit einer Stützlastwaage die Sicherheit ihrer Gespanne zu überprüfen. Die Polizisten geben Tipps zur Ladungssicherung sowie zur Sicherung von Gefahrgut, wie beispielsweise Gasflaschen. Darüber hinaus gibt es allgemeine Infos zur Planung von Reisen mit dem Auto. Auch die Kriminalprävention ist vor Ort und berät zu den Themen Einbruchsschutz, Sicherung von Wohnmobilen oder Wohnwagen, Zahlungskriminalität und Taschendiebstahl in Urlaubsregionen.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich kostenlos beraten zu lassen und ihre Fahrzeuge auf wichtige Sicherheitsaspekte überprüfen zu lassen. Es geht nicht um die Ahndung von Verstößen, die Beratung und Information der Reisenden steht im Vordergrund.

Aktuelle Termine finden Sie immer auf unserer Website: https://heinsberg.polizei.nrw/termine

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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