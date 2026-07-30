Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei sucht mit Foto nach entwendetem Pedelec in Beverstedt

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Cuxhaven (ots)

Bereits am Sonntag, 26.07.2026, kam es in Beverstedt zum Diebstahl eines Pedelecs. Das Fahrrad wurde zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr im Ortsgebiet von Beverstedt von bislang unbekannten Tätern entwendet.

Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein auffällig weiß-blau lackiertes Fahrrad der Marke Victoria (Foto anbei).

Ein wichtiger Hinweis erreichte die Polizei im Nachgang: Das Pedelec wurde am Montag, 27.07.2026, gegen 19:52 Uhr unverschlossen auf dem Gehweg der Bahnhofsbrücke im Ortsteil Stubben abgestellt gesehen. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte jedoch keine Mitteilung an die Polizei. Als die Örtlichkeit später überprüft wurde, befand sich das Fahrrad nicht mehr dort.

Die Ermittler hoffen daher, dass sich das markante Pedelec weiterhin im Bereich Beverstedt oder den umliegenden Ortschaften befindet und möglicherweise von Zeuginnen oder Zeugen wiedererkannt wird.

Wer das abgebildete Pedelec seit dem 27.07.2026 gesehen hat oder Hinweise zu dessen derzeitigen Standort oder zu den bislang unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 948-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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