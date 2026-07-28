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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher entwendet Zigaretten

Dormagen (ots)

In einem Lebensmitteldiscounter an der Wilhelm-Zaun-Straße in Delrath soll ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Dormagen am Montag (27.07.) gegen 13:20 Uhr eine Stange Zigaretten im Wert von annähernd 100 Euro gestohlen und einen Angestellten mit einem Messer bedroht haben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Jugendliche den Discounter in Begleitung von zwei Gleichaltrigen betreten. Während einer seiner Begleiter an der Kasse bezahlte, nahm der 17-Jährige eine Stange Zigaretten und verließ den Laden ohne zu bezahlen.

Nachdem er die Stange vor dem Eingang hatte fallen lassen, hob ein 23 Jahre alter Angestellter die Zigaretten auf. Daraufhin zog der Dormagener ein bereits geöffnetes Klappesser aus dem Hosenbund, bedrohte den Angestellten und forderte die Herausgabe der Tabakwaren. Anschließend entfernte sich der namentlich bekannte Täter mit seiner Beute.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 25 übernommen. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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