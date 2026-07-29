Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am 28.07.2026 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 14:50 Uhr hatte eine 34-jährige Geestländerin ihren grauen Opel Corsa auf einem Kundenparkplatz im Schmidtkuhlsweg in Langen abgestellt. Erst an der Wohnanschrift, beim Ausräumen des Fahrzeugs, stellte sie Kratzer an der rechten hinteren Fahrzeugecke fest. Hinweise auf den Verursacher konnte sie nicht geben. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei Geestland bittet daher Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

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