Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vier Pedelecs innerhalb kurzer Zeit gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise und gibt Tipps

Cuxhaven (ots)

Am Mittwoch (29.07.2026) wurden der Polizei Cuxhaven insgesamt vier Diebstähle von Pedelecs angezeigt. Die Taten ereigneten sich an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet. In allen Fällen waren die Fahrräder gegen Diebstahl gesichert.

Zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr wurde in der Strandhausallee ein mittels Fahrradschloss gesichertes KTM-Pedelec entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Stevens-Pedelec aus der Poststraße.

Am Mittwoch zwischen 13:15 Uhr und 19:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Deich Höhe Steinmarner Trift ein mit mehreren Schlössern gesichertes Pegasus-Pedelec gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.100 Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Mittwoch zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr im Bereich Steinmarner Trift. Dort entwendeten unbekannte Täter ein mit einem Rahmen- und Seilschloss gesichertes Pedelec. Zeitgleich wurde von dem daneben abgestellten Pedelec der Begleiterin des Geschädigten der Bordcomputer gestohlen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721 573-0 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass hochwertige Pedelecs grundsätzlich mit einem hochwertigen Schloss an einem fest verankerten Gegenstand angeschlossen werden sollten. Empfehlenswert ist zudem die Kombination aus zwei unterschiedlichen Schlossarten, um den Diebstahl zu erschweren. Darüber hinaus sollten Rahmennummer und individuelle Merkmale des Fahrrades dokumentiert sowie - wenn möglich - ein GPS-Tracker verwendet werden. Ein guter Diebstahlschutz kann eine Tat zwar erschweren, einen Diebstahl jedoch leider nicht in jedem Fall verhindern.

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