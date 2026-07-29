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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kontrolle mit unerwartetem Ergebnis

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Dienstag, den 28.07.2026 wurde der Polizei um 17:26 Uhr ein Pkw gemeldet, der die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven befahre und übelriechende Flüssigkeit verliere.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten des Polizeikommissariats Geestland jedoch einiges mehr fest.

Der Pkw lag als gestohlen ein und war folglich weder zugelassen noch versichert. Zudem ergab sich beim 26-jährigen Fahrzeugführer aus Oberhausen der Verdacht, dass dieser den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte. Ein Vortest bestätigte dies, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass der Oberhausener aktuell nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

Der Pkw, ein Ford Focus, wurde abgeschleppt und die Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel einbehalten. Gegen den Fahrzeugführer wurden diverse Verfahren eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Bei der übelriechenden Flüssigkeit handelte es sich um Betriebsstoffe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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