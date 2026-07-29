Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Otterndorf - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Dienstag, 28.07.2026, brachen unbekannte Täter zwischen 09:30 und 10:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wesermünderstraße in Otterndorf ein.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich hierbei über eine Terrassentür Zutritt zum Gebäude und entwendeten Schmuck.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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