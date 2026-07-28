POL-CUX: Fahren unter Einfluss von THC

Cuxhaven (ots) - Cadenberge. In der Nacht zu Sonntag (26. Juli 2026) ist es zu einem Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft in der Straße Am Markt in Cadenberge gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Person zwischen 01:37 Uhr und 01:40 Uhr Zutritt zu den Geschäftsräumen. Der Täter wurde beim Verlassen des Marktes von einem ...

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