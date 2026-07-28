POL-CUX: Fahren unter Einfluss von THC
Cuxhaven (ots)
BAB 27/Bremerhaven. Durch Beamte des Hauptzollamtes Bremen wurde ein PKW Audi, am gestrigen Montag, gegen 12:00 Uhr, auf der Autobahn 27, Parkplatz Bütteler Holz, RF Cuxhaven, kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des 33-jährigen Fahrzeugführers, sodass Beamte des Polizeikommissariates Geestland hinzugerufen wurden. Ein Vortest schlug positiv auf den Parameter THC an. Der 33-Jährige räumte außerdem den Konsum am Vorabend ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
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