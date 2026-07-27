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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zu Sonntag (26. Juli 2026) ist es im Bereich eines Spielplatzes am Matthias-Claudius-Weg in Cuxhaven zu einem Raubdelikt gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 34-jähriger Mann Opfer eines Raubdelikts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren vermutlich sechs Täter beteiligt. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben zum Tathergang gemacht werden.

Zeuginnen und Zeugen, die sich zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr im Bereich des Matthias-Claudius-Weges aufgehalten haben und verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721/573-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Britta Schumann
Telefon: 04721/573-104
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

 
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