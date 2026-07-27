Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Discounter in Cadenberge - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. In der Nacht zu Sonntag (26. Juli 2026) ist es zu einem Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft in der Straße Am Markt in Cadenberge gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Person zwischen 01:37 Uhr und 01:40 Uhr Zutritt zu den Geschäftsräumen. Der Täter wurde beim Verlassen des Marktes von einem Zeugen bemerkt und flüchtete anschließend.

Das Diebesgut ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Tatort erfolgte eine Spurensicherung.

Zeuginnen und Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor unter 04771/6070 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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