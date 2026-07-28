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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen Schwertransport und Begleitfahrzeug

Cuxhaven (ots)

BAB 27/Loxstedt.

Am gestrigen Montag, gegen 12:30 Uhr, kam es zu auf der Autobahn 27, in Höhe des Parkplatzes Nesse-Ost, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schwertransporter sowie dessen Begleitfahrzeug. Der 27-jährige Fahrzeugführer aus Wahlstedt musste seinen Schwertransport aufgrund stockenden Verkehres abbremsen. Der dahinterfahrende 65-jährige Fahrzeugführer aus Bredstedt erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Begleitfahrzeug auf den Schwertransport auf. Das Begleitfahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 9000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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