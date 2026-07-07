Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260707.2 Itzehoe: Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Itzehoe (ots)

Am Montag haben Betrüger eine Frau aus Itzehoe um mehrere tausend Euro gebracht. Sie erschlichen sich das Vertrauen der Seniorin und erbeuteten Bargeld, Schmuck sowie eine Geld von ihrem Konto.

Kurz vor 12.00 Uhr erhielt die 68-Jährige den Anruf eines Mannes, der sich als Sicherheitsmitarbeiter ihrer Bank ausgab. Er behauptete, auf ihrem Konto seien unberechtigte Abbuchungen festgestellt worden und er benötige die PIN, um weitere Schäden zu verhindern. Im Vertrauen auf die Richtigkeit der Angaben teilte die Frau dem Anrufer ihre Geheimzahl mit.

Anschließend kündigte der Mann an, ein Mitarbeiter werde ihre EC-Karte überprüfen. Zudem behauptete er, im Wohnumfeld der Geschädigten habe es mehrere Einbrüche gegeben. Um Wertgegenstände nach einem möglichen Diebstahl eindeutig zuordnen zu können, sollten diese erfasst werden.

Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Itzehoerin. Die Frau übergab ihm ihre EC-Karte, einen goldenen Armreif sowie Bargeld. Der Unbekannte steckte die Karte zur vermeintlichen Überprüfung in ein Gerät und verließ anschließend mit dem überlassenen Geld und dem Schmuck den Ort.

Kurz darauf stellte der Ehemann der Geschädigten fest, dass zusätzlich zu den entwendeten Gegenständen eine unberechtigte Abbuchung vom gemeinsamen Konto erfolgt war.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7.850 Euro.

Im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt weißt die Polizei darauf hin, dass Bankmitarbeiter ihre Kundinnen und Kunden niemals telefonisch nach der PIN fragen oder EC-Karten, Bargeld oder Wertsachen an der Haustür abholen. Geben Sie am Telefon keine sensiblen Daten preis und übergeben Sie Unbekannten niemals Geld, Wertgegenstände oder Zahlungskarten. Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und nehmen Sie über die Ihnen bekannte Rufnummer selbst Kontakt mit Ihrer Bank auf. Informieren Sie bei einem Betrugsverdacht unverzüglich die Polizei über den Notruf 110.

Merle Neufeld

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