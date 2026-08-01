Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Entwendeter PKW auf der Lune geborgen

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Cuxhaven (ots)

Loxstedt-Nesse

Ein aufmerksamer Radfahrer entdeckte am späten Abend des 31.07.2026 einen PKW VW T-Cross, welcher mit eingeschalteter Beleuchtung gänzlich unterhalb der Wasseroberfläche des Flusses "Lune", unweit der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd, westlich zur Landesstraße 135, versunken war. Da zunächst von einem Verkehrsunfall ausgegangen wurde, rückten zahlreiche Rettungskräfte zum Einsatzort aus. Rettungstaucher der Berufsfeuerwehr Bremerhaven waren ebenfalls im Einsatz. Personen wurden weder im PKW, noch im Nachberiech der Lune gefunden. Nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen konnte ermittelt werden, dass der PKW zuvor in Bremerhaven entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise zur "Entsorgung" oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf 04706/948-0 zu melden.

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