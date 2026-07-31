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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Diebstahl von Versicherungskennzeichen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter entwendet

Bebra. Am Freitag (24.07.), zwischen 10 Uhr und 13.30 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Spiralschloss mit dem ein grauer E-Scooter des Herstellers "Xiaomi" mit dem Versicherungskennzeichen "291 LYH" in der Straße "Zur Biberkampfbahn" gesichert war und entwendeten diesen. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl von Versicherungskennzeichen

Rotenburg a. d. Fulda. Am Donnerstagnachmittag (30.07.), zwischen 15.20 und 15.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in einem Parkhaus in der Straße "Waldweg" das Versicherungskennzeichen "534 WHY" von einem grauen E-Scooter des Herstellers "Xiaomi". Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Hauneck. Zwischen Samstag (20.07.), gegen 0 Uhr, und Donnerstag (30.07.), gegen 23.55 Uhr, versuchten Unbekannte die Eingangstür zu einem Wohnhaus gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt dem Versuch jedoch stand, sodass die unbekannten Täter von der weiteren Tatausführung abließen und vom Tatort flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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