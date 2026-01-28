PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falsche Personalienangabe führt nicht zum gewünschten Erfolg

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.01.2026 um 19:40 Uhr wurde ein Fahrer eines Opels in der Eugenie-Abresch-Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei gab der Fahrer zunächst die Daten eines Familienangehörigen an, welcher im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Während der Überprüfung des Mannes konnten jedoch die korrekten Personalien ermittelt werden. Hierbei wurde bekannt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner stand der aus Mannheim stammende Mann unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis. Im Verlauf der Maßnahmen räumte dieser zudem ein, den Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich, und den Opel somit unberechtigt genutzt zu haben. Dem Mannheimer wurde letztlich eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Nun kommen auf diesen mehrere Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitverfahren zu. Des Weiteren wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

