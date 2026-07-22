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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: 12-jähriges Kind verstirbt an schweren Verletzungen - Nachmeldung zu tödlichem Verkehrsunfall durch Falschfahrt auf A45

Giessen (ots)

WETTERAUKREIS: 12-jähriges Kind verstirbt an schweren Verletzungen - Nachmeldung zu tödlichem Verkehrsunfall durch Falschfahrt auf A45

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst vom 19.07.2026, 08.12 Uhr

Wie die Polizei bereits berichtete ereignete sich am 19.07.2026, gegen 01.50 Uhr durch eine Falschfahrt ein tödlicher Verkehrsunfall auf der A45 bei Florstadt. Noch an der Unfallstelle verstarb ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Hagen - wenig später verstarb die 34-jährige Unfallfahrerin aus dem Landkreis Miltenberg in einem Krankenhaus. Der Ehemann der Unfallfahrerin sowie drei Kinder im Alter von 10 - 15 Jahren erlitten schwerste Verletzungen. Gestern am späten Nachmittag erlag das 12-jährige Mädchen seinen schweren Verletzungen. Der Gesundheitszustand des 10-jährigen Bruders ist unverändert kritisch. Der Zustand der 15-jährigen Schwester sowie des Vaters wird aktuell als stabil eingestuft.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


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Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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